Ерохин: «Поедем в Воронеж только с мыслями о победе»

Александр Ерохин, полузащитник питерского «Зенита» высказался о грядущем матче своего клуба против воронежского «Факела». Команды сойдутся в рамках 27 тура РПЛ в понедельник, 6 мая.

«В чемпионате сложилась такая ситуация, что поровну очков со вторым местом. Конечно, нам каждые три очка на вес золота. Поедем в Воронеж с мыслями только о победе», - делится Ерохин для «Матч ТВ».

Футболист добавил, что игроки «Зенита» понимают то, что в чемпионате осталось не так много матчей. Поэтому команда будет доставать из себя эмоции и выкладываться в поединке на все сто процентов.

«Зенит» с 50 баллами идёт на первом месте, «Краснодар» со второго места имеет столько же очков.