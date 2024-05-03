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Игрок «Сочи» Заика: «Никаких разговоров о новом контракте сейчас нет»

03 Мая 2024 • 17:37 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
05.05 16:30

Игрок обороны «Сочи» Кирилл Заика рассказал своём будущем в сочинском клубе, контракт с которым действует до лета 2023 года.

«Новый контракт? Никаких разговоров. Пока сезон не закончится, думаю, никто не знает, что будет дальше. Поэтому и разговоров об этом тоже нет. Конечно, хочется всегда играть в премьер‑лиге, но есть разные обстоятельства. Момент настанет, тогда будем что‑то решать, — приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Напомним, что Заика выступает за команду с 2018 года. За это время 31-летний защитник провёл в составе «Сочи» 132 встречи, забил шесть мячей и отдал 14 результативных передач.

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