Игрок «Сочи» Заика: «Никаких разговоров о новом контракте сейчас нет»

Игрок обороны «Сочи» Кирилл Заика рассказал своём будущем в сочинском клубе, контракт с которым действует до лета 2023 года.

«Новый контракт? Никаких разговоров. Пока сезон не закончится, думаю, никто не знает, что будет дальше. Поэтому и разговоров об этом тоже нет. Конечно, хочется всегда играть в премьер‑лиге, но есть разные обстоятельства. Момент настанет, тогда будем что‑то решать, — приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Напомним, что Заика выступает за команду с 2018 года. За это время 31-летний защитник провёл в составе «Сочи» 132 встречи, забил шесть мячей и отдал 14 результативных передач.