Горшков: «Крылья Советов» — самая прогрессирующая команда РПЛ»

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков назвал «Крылья Советов» самой прогрессирующей командой в РПЛ.

Эксперт отметил, что несмотря на продажи своих ведущих игроков в лучшие российские клубы, «Крылья Советов» продолжают показывать высокий уровень игры.

«Интересная, играющая команда с молодыми, прогрессирующими футболистами. Их покупают в топ-клубы, но команда продолжает показывать хорошую игру», — цитирует Горшкова Legalbet.

После 26 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 40 набранных очков. В ближайшем 27-м туре самарцы встретятся с «Оренбургом». Эта игра состоится уже завтра, 4 мая.