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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин высказался о роли московских команд в чемпионской гонке в РПЛ

03 Мая 2024 • 16:57 Комментировать

Экс-форвард московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем решающем этапе борьбы за чемпионский титул в первенстве России.

«В чемпионскую гонку однозначно вернулось «Динамо». Думаю, что и другие московские. Кроме того, они способны повлиять на ход сражения за чемпионство», – передаёт слова бывшего футболиста издание Vprognoze.ru.

Стоит отметить, что за четыре тура до завершения чемпионата РПЛ «Динамо» отстаёт от лидирующих петербургского «Зенита» и «Краснодара» на три очка, «Спартак» – на восемь баллов, «Локомотив» – на девять очков, а ЦСКА – на 12 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин РПЛ
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