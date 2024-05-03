Бушманов: Ивич в «Спартаке»? Он знает, как добиваться нужного результата

Российский тренер Евгений Бушманов высказался о возможном назначении экс-наставника «Краснодара» Владимира Ивича в «Спартак».

Эксперт считает, что Ивич является сильным тренером, он доказал это своей работой в «Краснодаре».

«Ивич тренер про результат, да, может он и не ставит красивую игру, но он знает, как добиваться нужного результата. Было бы интересно посмотреть на него в «Спартаке», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Стоит сказать, что ранее спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал подтвердил, что рассматривает кандидатуру Владимира Ивича.

На данный момент исполняющим обязанности наставника «Спартака» является Владимир Слишкович.