Чернов заявил, что футболистам «Спартака» комфортно со Слишковичем

Игрок обороны «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о работе под руководством Владимира Слишковича.

«Не сказал бы, что в команде воодушевление, просто тренер, наверное, сказал нужные слова, раскрепостил ребят. По результатам понятно, что нам с ним достаточно комфортно», — цитирует футболиста издание РИА Новости.

Напомним, что босниец был назначен исполняющим обязанности главного тренера московского клуба 14 апреля после увольнения Гильермо Абаскаля.

Под его руководством москвичи провели пять матчей, в которых одержали три победы и дважды сыграли вничью.