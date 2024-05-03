Саша Илич — о своём возможном назначении в «Пари НН»: «Нахожусь на пути в Россию»

Бывший главный тренер «Атромитоса» Саша Илич прокомментировал слухи о своём возможном назначении на пост наставника «Пари НН».

Ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов подтвердил информацию о том, что нижегородский клуб ведёт переговоры с Иличем.

«Я нахожусь на пути в Россию. Завтра утром вы всё узнаете — произойдёт это или нет», — цитирует Илича Sport24.

Напомним, в апреле из «Пари НН» был уволен российский тренер Сергей Юран после того, как нижегородцы проиграли шесть своих последних матчей РПЛ кряду. Сейчас команда занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 набранных очков.