Черкасов — о «Зените»: «Команда — зажравшаяся, команда скучающая»

Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов высказался об игре «сине-бело-голубых» в последних матчах.

Напомним, петербуржцы проиграли «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1), а также сыграли вничью с ЦСКА в Кубке России (1:1).

По мнению Черкасова, главная проблема «Зенита» — мотивация.

«Нет еврокубков, а играть с полной выкладкой в России — не самый большой стимул для тех же легионеров. Команда — зажравшаяся, команда скучающая, команда... не очень команда, как мне представляется», — цитирует Черкасова «РБ Спорт».

За четыре тура до конца РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе столько же набранных очков, сколько и второй «Краснодар» (по 50). Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 6 мая против «Факела».