Роналдо уверен, что все игроки «Ростова» могли бы заиграть в Европе

Нападающий «Ростова» Роналдо ответил на вопрос о том, кто из его партнёров мог бы проявить себя в Европе.

«Все! Я думаю, что у нас высококлассная команда, у каждого есть свои хорошие качества. Несомненно, любой игрок смог бы заиграть в европейском чемпионате», — приводит слова Роналдо «РБ Спорт».

23-летний бразилец стал игроком «Ростова» в январе этого года. В составе дончан Роналдо появился на поле в 11 встречах с учетом всех турниров, забил четыре мяча и записал в свой актив два голевых паса.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 40 очков в 26 турах.