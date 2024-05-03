Ташуев: «Готов ли работать? Конечно, готов! У меня полно сил»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев заявил о готовности вернуться к работе.

По словам специалиста, интерес к нему проявляли не только российские, но и иностранные команды, однако пока конкретных предложений он не получал.

«Были звонки от посредников, спрашивают: «Готов ли работать?» Конечно, готов! У меня полно сил, сейчас вторая молодость. Стараюсь придумывать для себя что-то новое в моей структуре и стиле игры», — цитирует Ташуева Metaratings.

Напомним, Ташуев был уволен из «Факела» в апреле нынешнего года. После 26 туров РПЛ команда из Воронежа расположилась на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 27 очков. Отметим, что в весенней части сезона «Факел» сумел одержать лишь одну победу.