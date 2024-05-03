Колосков: «Тюкавин уже превосходит Смолова в классе»

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Сейчас Тюкавин железно основной нападающий «Динамо». Иногда Смолов здорово его подменяет, но Константин уже превосходит Фёдора в классе», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Функционер считает, что Тюкавин действует быстрее и лучше чувствует голевые моменты.

В этом сезоне нападающий сыграл в 34 встречах во всех турнирах, забил 15 мячей и стал автором девяти результативных передач.

Контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.