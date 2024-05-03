Кобелев считает Тюкавина ведущим игроком «Динамо»

Российский тренер Андрей Кобелев поделился комментарием об игре нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.

В беседе с порталом «РБ Спорт» Кобелев заявил, что оценивать игру Тюкавина стоит после окончания сезона. При этом специалист отметил, что на данный момент Тюкавин является ведущим футболистом «Динамо».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин появился на поле в 34 матчах во всех турнирах, 15 раз поразил ворота соперников и оформил девять ассистов.

По итогам 26 туров «Динамо» располагается на третьей строчке в чемпионате России, сумев заработать 47 зачетных баллов.