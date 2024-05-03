Булыкин: «Слишкович готов к самостоятельной работе»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о Владимире Слишковиче, который сейчас исполняет обязанности главного тренера «Спартака».

Эксперт считает, что боснийский специалист должен рассматриваться руководством «Спартака» в качестве одного из главных претендентов на пост наставника команды по окончании текущего сезона.

«Сейчас Слишкович показывает хорошую работу со «Спартаком, видно, что все футболисты получают удовольствие от работы с ним. Кажется, он готов к самостоятельной работе», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

После 26 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 42 набранных очка.