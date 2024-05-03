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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков рассказал, чего не хватает «Зениту»

03 Мая 2024 • 15:10 Комментировать

В четверг ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в Кубке России – 1:1. В середине мая команды сойдутся снова, уже в Санкт-Петербурге, и тогда будет разыгран билет в суперфинал турнира. Между тем, своими мыслями о прошедшей игре поделился Вячеслав Колосков – почётный президент Российского футбольного союза.

По словам Колоскова, первый тайм получился неинтересным, а вот во втором появились моменты. Почётный президент РФС считает ничейный результат закономерным. Также Колосков высказался о том, чего не хватает «Зениту».

«У «Зенита» не хватает эмоций. Мастерство есть, но какой-то формализм. Игроки выходят не побеждать, а в футбол играть. Бразильцев практически не было видно в первом тайме. А потом появился Клаудиньо, который подзавёл партнеров – и дело пошло», - цитирует Колоскова Metaratings.

Ближайший матч «Зенит» проведёт в понедельник, 6 мая, - против «Факела» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Колосков
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