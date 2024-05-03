Глебов: «Не «Балтике» повезло, а нам не повезло»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал поражение от «Балтики» (0:1) в матче 1/2 финала Кубка России (Пути регионов).

«Наверное, не «Балтике» повезло, а нам не повезло. Не получилось забить. Смутил ли состав «Ростова»? Тренер выбрал такой состав, что должно смутить?» — цитирует Глебова «РБ Спорт».

При этом Глебов подчеркнул, что прошедшая игра должна стать хорошим опытом для молодых футболистов, получивших свой шанс.

Свой следующий матч «Ростов» проведёт 6 мая против «Локомотива» в рамках 27-го тура РПЛ. На сегодняшний день южане занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.