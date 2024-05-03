Роналдо: «Моя цель? Помогать «Ростову»

Нападающий «Ростова» Роналдо рассказал, если ли у него личная цель в текущем сезоне.

«Наша общая цель сейчас — показывать хороший результат в конце этого сезона, а моя личная — помогать «Ростову», — цитирует Роналдо «РБ Спорт».

Футболист признался, ему не так важно, что делать на поле — обороняться или бежать вперед, главное — удачно завершить сезон.

По итогам 26 туров «Ростов» находится на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 баллов.

В понедельник, 6 мая, подопечные Валерия Карпина сыграют в гостях с «Локомотивом». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.