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Роналдо: «Моя цель? Помогать «Ростову»

03 Мая 2024 • 14:39 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
06.05 20:30

Нападающий «Ростова» Роналдо рассказал, если ли у него личная цель в текущем сезоне.

«Наша общая цель сейчас — показывать хороший результат в конце этого сезона, а моя личная — помогать «Ростову», — цитирует Роналдо «РБ Спорт».

Футболист признался, ему не так важно, что делать на поле — обороняться или бежать вперед, главное — удачно завершить сезон.

По итогам 26 туров «Ростов» находится на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 баллов.

В понедельник, 6 мая, подопечные Валерия Карпина сыграют в гостях с «Локомотивом». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

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