Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о золотой гонке.

- С чем связываете такую упорную золотую гонку в этом чемпионате?

- Возможно, команды немного подровнялись. Не могу сказать, что зрелищность снизилась, потому что некоторые матчи смотрятся на одном дыхании. Количество болельщиков на трибунах стало увеличиваться. Плюс середняки укрепились, например, «Крылья Советов». Они хорошо выступали в первом круге. Теперь «Балтика» приятно удивляет. «Спартак» после отставки Абаскаля еще не проигрывал.

- «Зенит» в этом сезоне тоже неплохо укрепился, однако, его результаты меняются в худшую сторону. В чем причины? Может легионеры потеряли мотивацию или у Сергея Семака нет новых идей?

- Не думаю, что дело в Семаке. С ним, как пишут, будут продлевать контракт, значит, тренер устраивает руководство клуба. Ну и результат пока есть – команда идет на пятое чемпионство подряд. Просто другие команды наступают на пятки.

- То есть, такая борьба за золото, это не проблемы «Зенита», а достижения других команд?

- Понятно, что у питерцев ушли лидеры, но они берут достаточно качественных футболистов, которым надо чуть больше времени, чтобы стать лидерами.

- Так сменится в РПЛ чемпион?

- По игре шанс есть, но «Зенит» имеет такой запас прочности, что в любой момент может прибавить и не отпустить.

- Если вы говорите о запасе прочности, получается, что футболисты не используют все свои возможности, чтобы побеждать?

- Может быть. Но в команде много новичков, и они в отдельных матчах выглядят неплохо. Но не во всех. Однако в команде есть ротация, и на замене сидят качественные футболисты. С другой стороны, сложно спрогнозировать, сколько очков «Зенит» возьмет в оставшихся матчах чемпионата. Может взять 12 очков, а может допустить осечку. Тем более что соперники на финише будут непростые. В то же время я не могу прогнозировать, что «Краснодар» возьмет максимум очков. Хотя он показывает тоже симпатичный футбол. При этом тоже теряет очки. Но я склоняюсь к тому, что «Зениту» легче будет выиграть все оставшиеся матчи, чем его конкурентам.

- Складывается ощущение, что в «Зените» нет лидера, который в сложной ситуации мог бы взять на себя инициативу и повести партнеров вперед, сказать им что-то. Или вы видите такого футболиста?

- После ухода Малкома остался Вендел. Он должен взять на себя эту роль. Ну и Барриос мог бы. Он не снижает всего уровня и всегда играет с мотивацией, с агрессией. А вот Вендел то играет, то сидит на замене. А когда выходит на поле, то не всегда играет так же результативно, как это делал Малком. Так что сейчас действительно у питерцев нет какого-то яркого лидера.

- Почему никого из россиян не назвали? Нет в «Зените» русскоговорящих игроков, которые могли бы стать лидерами на поле и в раздевалке?

- Сергеев может много забивать, даже при том, что редко выходит в основе.

- Как отсутствие еврокубков влияет на чемпионат РПЛ, на мотивацию легионеров?

- Иностранцы знали, куда идут. А уровень чемпионата я не могу сравнить с прошлым. Понятно, что еврокубки были мотивацией для игроков, и сейчас ее нет. Но по чемпионату этого не скажешь. Он стал интереснее.

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Елена Григорьевская