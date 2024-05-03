Игрок «Ростова» Роналдо оценил уровень чемпионата России

Вингер «Ростова» Роналдо ответил на вопрос об уровне чемпионата России.

«Очень хороший уровень. Лига сильно отличается от болгарской: игры проходят на более высоком уровне, больше борьбы», — приводит слова Роналдо «РБ Спорт».

Напомним, 23-летний бразилец перебрался в «Ростов» минувшей зимой. В футболке дончан он принял участие в 11 матчах, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет два голевых паса.

После 26 туров «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке 40 набранных очков.

6 мая «Ростов» встретится на выезде с «Локомотивом». Старт поединка запланирован на 20:30 по мск.