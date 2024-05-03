Бушманов: «Амарал выберет иностранца»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о том, какой специалист возглавит столичный клуб.

Эксперт заявил, что «Спартак» пригласил спортивного директора из Португалии, который и будет выбирать нового тренера.

«Он иностранец. Наверное, у него есть какие-то полномочия. Видимо от него будет многое зависеть. И, скорее всего, Амарал выберет иностранца», — приводит слова Бушманова Bobsoccer.

В середине апреля «Спартак» отправил в отставку Гильермо Абаскаля и назначил Владимира Слишковича исполняющим обязанности главного тренера команды.

Ранее Томаш Амарал заявил, что рассматривает Слишковича на пост наставника.