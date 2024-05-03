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Бушманов: «Амарал выберет иностранца»

03 Мая 2024 • 14:21 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
1 3.50 X 3.70 2 2.00
05.05 19:00

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о том, какой специалист возглавит столичный клуб.

Эксперт заявил, что «Спартак» пригласил спортивного директора из Португалии, который и будет выбирать нового тренера.

«Он иностранец. Наверное, у него есть какие-то полномочия. Видимо от него будет многое зависеть. И, скорее всего, Амарал выберет иностранца», — приводит слова Бушманова Bobsoccer.

В середине апреля «Спартак» отправил в отставку Гильермо Абаскаля и назначил Владимира Слишковича исполняющим обязанности главного тренера команды.

Ранее Томаш Амарал заявил, что рассматривает Слишковича на пост наставника.

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