Габулов выбрал преемника Акинфеева

Бывший вратарь ЦСКА Владимир Габулов ответил на вопрос, кто станет преемником голкипера «красно-синих» Игоря Акинфеева.

«Я думаю, что Тороп, но сразу стать хорошей заменой невозможно, нужно время», — заявил Габулов «Матч ТВ».

По мнению эксперта, у Торопа есть все необходимые качества, чтобы в будущем стать хорошим голкипером.

В текущем сезоне 20-летний Тороп провел 14 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и четыре раза смог оставить свои ворота на замке.

Трудовое соглашение молодого голкипера с ЦСКА рассчитано до середины 2026 года.

6 мая ЦСКА примет дома «Рубин» в 27-м туре РПЛ. Старт поединка запланирован на 20:30 по мск.