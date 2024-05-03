Габулов: Если здоровье будет позволять, то Акинфеев сможет продолжать играть

Экс-голкипер ЦСКА Владимир Габулов поделился мнением о том, сможет ли вратарь «армейцев» Игорь Акинфеев провести ещё один сезон.

«Все зависит от того, как он будет себя ощущать физически и психологически. Если здоровье будет позволять, то думаю, да», — приводит слова Габулова «Матч ТВ».

Напомним, Акинфеев всю свою карьеру провел в ЦСКА. В нынешнем сезоне 38-летний голкипер провел 24 матча во всех турнирах, пропустил 30 мячей и восемь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Действующий трудовой договор Акинфеева со столичным клубом рассчитан до конца июня текущего года.