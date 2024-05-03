Даку рассказал, чего ему не хватает в России

Форвард казанского «Рубина» Мирлинд Даку ответил на вопрос о том, по каким вещам он скучает, находясь в России.

«Три вещи, которых мне не хватает? Моя семья, мои друзья и традиционной албанской еды», — приводит слова Даку «Матч ТВ».

Напомним, 26-летний футболист выступает за «Рубин» с лета 2023 года. За это время он появился на поле в 29 матчах во всех турнирах, забил семь мячей и записал на свой счет четыре голевых паса.

После 26 туров «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 37 очков.

6 мая подопечные Рашида Рахимова проведут выездной матч против ЦСКА. Старт поединка запланирован на 20:30 по мск.