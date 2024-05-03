Игнатов: «Абаскаль поблагодарил меня за работу»

Хавбек «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос о том, что ему сказал Гильермо Абаскаля после увольнении с поста главного тренера команды.

«Абаскаль поблагодарил за работу. Сказал, что было хорошее время», — приводит слова Игнатова «РБ Спорт».

Напомним, вместо Абаскаля исполняющим обязанности наставника «Спартака» был назначен Владимир Слишкович, под руководством которого команда ни разу не проиграла в пяти матчах.

После 26 туров столичный клуб занимает четвертую строчку в чемпионате России, имея в своей копилке 42 балла.

5 мая «Спартак» встретится на выезде с «Пари НН». Игра 27-го тура РПЛ должна будет стартовать в 19:00 по московскому времени.