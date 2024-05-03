Полузащитник «Спартака» Игнатов: «Постараемся выиграть все оставшиеся матчи»

Футболист московского «Спартака» Михаил Игнатов рассказал о том, какой результат его удовлетворит по итогам нынешнего сезона.

«Если мы каждую игру будем выигрывать. Постараемся все матчи выиграть. Чувствуем уверенность», - передает слова игрока «РБ Спорт».

Напомним, что «Спартак» пробился в финал Пути регионов Кубка России. В этом противостоянии «красно-белые» сыграют с калининградской «Балтикой».

В чемпионате страны подопечные Владимира Слишковича занимают четвертое место, набрав 42 балла. В ближайшем поединке Премьер-лиги «Спартак» сыграет против «Пари НН».