«Зенит» на паузе до 2023 года: продлевая Семака, команда отказалась от развития

«Зенит» объявил, что контракт Сергея Семака будет продлён до 2030 года. Это на фоне самого кризисного сезона питерцев под руководством наставника. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» удивлено таким подходом клуба.

В «Зените» кризис самоидентичности

Текущая международная ситуация серьёзно подкосила весь российский футбол, однако для «Зенита» это стало ударом по цели его существования. Питерский клуб давно себе ставил задачу стать заметной командой на европейской арене, побороться в Лиге чемпионов. По этой причине Премьер-лига скорее была лишь средством, чтобы отбираться в главный еврокубок. Для чемпионского титула питерцам не было необходимости брать тех звёзд, которые в разные годы приезжали на берега Невы.

Сейчас же Лиги чемпионов нет, как и других международных соревнований. В отличие от других российских клубов «Зенит» не может найти какой-то задачи. В то время как «Краснодар» хочет завоевать первый титул в истории, «Динамо» – первый после длительного перерыва, «Локомотив» делает ставку на молодёжь, ЦСКА выстраивает жизнь с меньшим бюджетом, а «Спартак» вообще по традиции живёт сам по себе, питерцы не понимают, что дальше.

«Зенит» выиграл такое большое количество чемпионатов подряд, что очередные золотые медали, кажется, уже не приносят не то что радости, но даже трепетного волнения.

Сохранение Семака от понимания цели

Кажется, именно по причине непонимания цели существования «Зенит» и хочет сохранить Семака. У питерцев самый сильный состав в Премьер-лиге, и в этой ситуации существует вообще большой вопрос, насколько в команде сейчас важна роль тренера как такового.

При этом и непонятно, зачем его менять. Семак за время работы в Санкт-Петербурге как раз доказал, что умеет не конфликтовать со своими звёздами, а также умело пользоваться их сильнейшими качествами. Довольно сложно сказать, какие у тренера тактические предпочтения. По сути, в «Зените» игра всегда строилась вокруг звёзд. Справедливости ради отметим, что Семак всегда умел делать перенастройки, и после ухода Дзюбы, Малкома и других «сине-бело-голубые» начинали действовать иначе – на других звёзд.

Продление отношений с Семаком доказывает, что «Зенит» устраивает текущий вектор развития команды. Питерцы продолжат просто тратить кучу денег на очередную порцию игроков, чтобы иметь преимущество в исполнительском мастерстве над соперниками. В этой ситуации и нет смысла менять тренера.

Какие были опции у «Зенита»?

Хочется отдельно подчеркнуть, что всё вышесказанное не является критикой «Зенита». В конце концов в футболе важен прежде всего результат. «Зенит» его добивается законным способом, используя преимущество в финансах, а это не запрещено.

Просто в «Зените» могли бы подумать об ином пути движения. Можно было сделать ставку на собственную академию и своих воспитанников, чтобы вернуть в команду питерскую идентичность. Под этом можно было из тех же «Крыльев Советов» вытащить Игоря Осинькина, который прекрасно умеет работать с молодёжью. Можно было начать строить проект по развитию и перепродаже талантливой молодёжи со всего мира. Поставить на поток историю с Педро, а под это найти иностранного специалиста, чтобы растить молодёжь.

В конце концов можно было бы пока экономить деньги и поискать талантливого тренера, который добивался бы результата за счёт тактики. Однако «Зенит» устраивает текущая ситуация застоя.

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Роман Андреев