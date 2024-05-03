Бубнов назвал идеального тренера для «Спартака»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне эксперт Александр Бубнов высказался о работе Владимира Слишковича у руля «красно-белых».

«Слишкович заслужил доработать до конца сезона, но лучше для «Спартака» подписать Владимира и на следующий чемпионат. Это идеальный вариант. Слишкович однозначно лучше Абаскаля», - передает слова эксперта Sportbox.

В настоящий момент Слишкович работает с приставкой «и.о». Под его руководством «народная команда» вышла в финал Пути регионов Кубка России, а в турнирной таблице чемпионата страны занимает четвертое место.