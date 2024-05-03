Руки прочь от лимита на легионеров: Очередная имитация работы с детско-юношеским футболом

Одна из вечных тем российского футбола – это изменение лимита. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал об очередных возможных изменениях. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает об этом.

Текущий лимит нормально работает, не надо его трогать

Откровенно говоря, даже странно, что тема лимита на легионеров вновь всплыла. Кажется, что после стольких лет баталий на эту тему было найдено решение, которое выглядит адекватным. Сейчас клубы могут иметь по 13 иностранцев, при этом на поле может быть не более 8.

Такая структура, с одной стороны, заставляет все клубы иметь на поле определённое количество нелегионеров. Тут, правда, есть важный момент, что в их число попадают, например, футболисты из стран ЕАЭС, которые не могут выступать за сборную России. С другой стороны, возможность иметь 13 легионеров в заявке лишает топ-клубы необходимости просто скупать всех россиян для комплекта. К тому же это позволяет клубам покупать молодых иностранцев на перспективу, что уже даёт результат в лице Аббосбека Файзуллаева или Педро.

При этом россияне раскрываются почти в каждой команде чемпионата. На ведущих ролях Константин Тюкавин, Фёдор Чалов, Максим Глушенков, Матвей Сафонов и другие. В общем, баланс работает, и очень не хочется, чтобы что-то менялось, тем более опять в ближайшей перспективе, когда клубы имеют долгосрочные контракты с легионерами.

Требование о доморощенных игроках бессмысленное с точки зрения Минспорта

В российском футболе есть требование об обязательном использовании доморощенных игроков, причём как подготовленных клубом, так и в стране в целом. Оно пришло из рекомендаций УЕФА. Однако его смысл в нашей стране немного извращён. УЕФА этой мерой скорее пытался мотивировать клубы развивать свои академии. В России же этой мерой кто-то пытается стимулировать развитие именно местных игроков. Однако на деле доморощенный футболист не является синонимом российского.

Эдуард Сперцян и Наир Тикнизян – воспитанники отечественных клубов, но не выступают за нашу сборную. При этом они не являются легионерами, потому что Армения входит в ЕАЭС. В свою очередь Саба Сазонов является воспитанником, доморощенным игроком, но предпочёл выступать за сборную Грузии и стал легионером.

Игрок, подготовленный в домашнем регионе – вредное нововведение

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что вскоре может появиться новая категория – доморощенный футболист, подготовленный региональной футбольной ассоциацией. Такое предложение выглядит вредным и даст некоторым клубам большое преимущество.

Так, в Москве есть целый ряд сильных академий. Таким образом, условный «Велес» при выходе в Премьер-лигу может занимать квоту футболистами, прошедшими подготовку в «Спартаке», «Динамо», «Локомотиве», ЦСКА и даже «Чертаново». У «Кубани» есть вариант черпать игроков из академии «Краснодара» или «Сочи». А вот у «Оренбурга» в регионе нет других сильных школ. Более того, в нынешней ситуации всем клубам надо развивать свои академии. В новой же формулировке условному «Велесу» или «Кубани» и не придётся так серьёзно вкладываться в свои школы. В итоге ряд клубов получит преимущество перед другими, что нарушит спортивный принцип.

В конечном счёте вместо реальной работы над развитием детско-юношеского футбола РФС предлагает очередную имитационную меру, которая не просто не поможет, а навредит.

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