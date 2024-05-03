Игнатов: «Слишкович нашёл подход ко всем игрокам «Спартака»

Хавбек столичного «Спартака» Михаил Игнатов в беседе с журналистами поделился мнением об исполняющем обязанности главного тренера команды Владимире Слишковиче.

«Владимир к каждому подход нашел, поговорил, все успокоились. Выдохнули немного. Он действительно больше с психологической точки зрения подходит. Знает, когда нужно подобрать правильные слова», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

Слишкович руководит командой с 14 апреля, когда в отставку был отправлен испанец Гильермо Абаскаль. При новом тренере «народная команда» еще не проигрывала.