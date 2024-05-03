Канчельскис: «Отъезд Тюкавина в Европу - вопрос времени»

Экс-игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в беседе с журналистами поделился мнением о возможном трансфере нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в Европу.

«Тюкавин перерос статус молодого игрока, сейчас он полноценный лидер «Динамо». Его карьера развивается хорошо. Отъезд в Европу - вопрос времени. Ему станет скучно в РПЛ через пару лет», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России Тюкавин сыграл 26 поединков, записав себе в актив 13 голов и девять результативных передач. Срок действующего контракта игрока истекает в 2028 году. Рыночная стоимость россиянина – 12 миллионов евро.