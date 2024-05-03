Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Отъезд Тюкавина в Европу - вопрос времени»

03 Мая 2024 • 12:18 Комментировать

Экс-игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в беседе с журналистами поделился мнением о возможном трансфере нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в Европу.

«Тюкавин перерос статус молодого игрока, сейчас он полноценный лидер «Динамо». Его карьера развивается хорошо. Отъезд в Европу - вопрос времени. Ему станет скучно в РПЛ через пару лет», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России Тюкавин сыграл 26 поединков, записав себе в актив 13 голов и девять результативных передач. Срок действующего контракта игрока истекает в 2028 году. Рыночная стоимость россиянина – 12 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Канчельскис Константин Тюкавин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» выбрал следующую звёздную цель после Мбаппе Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе «Манчестер Сити» может совершить громкий трансфер – раскрыто имя возможного новичка Оуэн рассказал, кто выиграет Лигу чемпионов после матча «Баварии» и «Реала» В ОАЭ закрыли уголовное дело Промеса Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой «Барселона» летом может выгнать звезду – раскрыто имя «Лестер», вернувшийся в АПЛ, принял решение по Варди Маттеус рассказал, какие команды хочет увидеть в финале Лиги чемпионов
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название
Спортивные новости
Швёнтек стала первой финалисткой турнира в Мадриде Ольховский: «Рублёв ещё до матча с Алькарасом почувствовал ту уверенность, которая нужна для победы» Ольховский: «Можно было предположить, что Рублёв пройдёт Алькараса» Селиваненко назвал знаковой победу Рублёва над Алькарасом Рублёв неожиданно обыграл Алькараса и пробился в полуфинал «мастерса» в Мадриде Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Мая
13:21 · Россия. Премьер-лига
Даку рассказал, чего ему не хватает в России
13:13 · Кубок России
Мостовой: «ЦСКА пропустил от «Зенита» необязательный гол»
13:02 · Россия. Премьер-лига
Игнатов: «Абаскаль поблагодарил меня за работу»
12:54 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Спартака» Игнатов: «Постараемся выиграть все оставшиеся матчи»
12:43 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал идеального тренера для «Спартака»
12:27 · Россия. Премьер-лига
Игнатов: «Слишкович нашёл подход ко всем игрокам «Спартака»
12:18 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Отъезд Тюкавина в Европу - вопрос времени»
12:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
В субботу «СКА-Хабаровск» сыграет против «КАМАЗа»
12:12 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Тюкавин не перейдёт в «Зенит»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Победа над «Динамо» вселила веру в болельщиков «Спартака»
11:59 · Кубок России
Чанов: «Ничья с «Зенитом» ничем не критична для ЦСКА»
11:58 · Россия. Премьер-лига
Журавель призвал «Спартак» убрать Слишковича 1
11:52 · Россия. Премьер-лига
Жулин: «Пожалел, что болею за «Спартак»
11:44 · Россия. Премьер-лига
Юран высказался о матче «Пари НН» и «Спартака»
11:43 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Давайте Гвардиолу поставим в «Спартак»
Все новости
Рекомендуем