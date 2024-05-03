Личка: «Тюкавин не перейдёт в «Зенит»

Наставник московского «Динамо» Марцел Личка высказал мнение о потенциальном трансфере нападающего команды Константина Тюкавина в петербургский «Зенит».

«Тюкавин подписал новый контракт с «Динамо». Я уверен, что он не перейдет в «Зенит», а останется здесь», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Константин провел 26 поединков, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей и девять результативных передач.

После 26 туров «бело-голубые» набрали 47 баллов и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата страны.