Романцев: «Победа над «Динамо» вселила веру в болельщиков «Спартака»

Экс-главный тренер столичного «Спартака» Олег Романцев высказался о перспективах «народной команды» после победы над «Динамо» (2:0) в полуфинале Кубка России.

«Хорошая и важная в психологическом плане победа, которая вселила во всех нас, болельщиков «Спартака», веру в яркую и успешную концовку такого непростого сезона. Идем дальше», - приводит слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «красно-белые» вышли в финал Пути регионов Кубка России, где встретятся с калининградской «Балтикой». В турнирной таблице Премьер-лиги «Спартак» с 42 очками занимает четвертое место.