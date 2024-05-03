Журавель призвал «Спартак» убрать Слишковича

Спортивный комментатор Тимур Журавель считает, что московскому «Спартаку» нужно искать нового главного тренера. Он не рассматривает Владимира Слишковича в качестве долгосрочного варианта для «красно-белых».

«Слишкович хороший полицейский на фоне плохого. Классический сюжет. И с него никакого спроса ни по рисунку, ни по стилю. Решение не оставлять его - единственное верное. Даже если он возьмёт Кубок», - гласит сообщение комментатора в социальных сетях.

Напомним, что Слишкович возглавляет команду после отставки испанца Гильермо Абаскаля. По итогам 26 туров чемпионата России «Спартак» с 42 очками занимает четвертое место в таблице.