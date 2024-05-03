Жулин: «Пожалел, что болею за «Спартак»

«Я с детства болел за «Спартак». Потом пожалел, что за них болею, потому что так они стали играть позорно после Романцева. Пока они не убрали этого Абаскаля, ну был кошмар, конечно», - рассказал Жулин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».