Жулин: «Пожалел, что болею за «Спартак»

Олимпийский призер в танцах на льду, заслуженный тренер Александр Жулин высказался о выступлениях московского «Спартака».
«Я с детства болел за «Спартак». Потом пожалел, что за них болею, потому что так они стали играть позорно после Романцева. Пока они не убрали этого Абаскаля, ну был кошмар, конечно», - рассказал Жулин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
Напомним, что 14 апреля с поста рулевого «красно-белых» был уволен испанец Гильермо Абаскаль. И.о. главного тренера был назначен Владимир Слишкович.
После 26 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 42 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице.
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