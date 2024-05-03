Юран высказался о матче «Пари НН» и «Спартака»

Экс-рулевой «Пари НН» Сергей Юран поделился мнением о предстоящей встрече своей бывшей команды против московского «Спартака» в рамках 27-го тура чемпионата России.

«Встряска обычно происходит, когда приходит новый тренер, а здесь пока только исполняющий обязанности. Хазов работал у меня в штабе, всех в команде знает. Надеюсь, клуб останется в РПЛ», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Матч «Пари НН» - «Спартак» состоится на стадионе в Нижнем Новгороде в воскресенье, 5 мая. В преддверии этого поединка хозяева занимают 11-е место в турнирной таблице, а гости находятся на четвертой строчке.