Литвинов: «Давайте Гвардиолу поставим в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о том, кто мог бы возглавить «красно-белых» после Владимира Слишковича, который сейчас исполняет обязанности наставника команды.

«Давайте Гвардиолу поставим в «Спартак». (Улыбается.) Тяжело говорить, ведь руководство и скауты проделывают большую работу. У нас много специалистов, и, думаю, они сделают правильный выбор», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

Также российский футболист признался, что был бы не против назначения Слишковича главным тренером команды на постоянной основе.

За четыре тура до конца РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на восемь очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 5 мая против «Пари НН».