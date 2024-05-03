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Агент Обухова: «Вопрос нового контракта отложили до конца сезона»

03 Мая 2024 • 11:15 Комментировать
Оренбург
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Крылья Советов
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04.05 17:00

Сергей Пушкин, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, высказался о контракте своего клиента, срок действия которого истекает летом нынешнего года.

«Этот вопрос мы отложили до конца сезона. Летом обсудим. Сейчас пока непонятно, где окажется команда по окончании сезона», — цитирует Пушкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 32-летний Обухов провёл за «Оренбург» 22 матча, в которых забил пять голов.

После 26 туров РПЛ «Оренбург», набравший 26 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице. За четыре игры до финиша отрыв команды Давида Деограсии от зоны вылета составляет лишь одно очко.

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Владимир Обухов Оренбург Сергей Пушкин ещё теги

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