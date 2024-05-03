Погребняк отреагировал на новость о Семаке

Известный в прошлом российский центрфорвард Павел Погребняк высказался о возможном продлении сотрудничества между петербургским «Зенитом» и главным тренером Сергеем Семаком.

«Продление контракта с Семаком - это хорошая новость для болельщиков и для всех остальных. Доверие со стороны руководства и порядок в раздевалке - это большой успех. Вовремя объявили о продлении», - передает слова Павла Metaratings.ru.

Ранее появилась новость, что новый контракт Семака с петербургским клубом будет рассчитан до 2030 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце следующего сезона.