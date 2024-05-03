Смородская прокомментировала работу Слишковича в «Спартаке»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о работе Владимира Слишковича у руля столичного «Спартака».
«Рано оценивать Слишковича. Да, начал он хорошо, посмотрим, что будет дальше. Останется он дальше или нет, будет зависеть от результатов, у тренеров всегда оценка - результат в таблице», - передает слова Смородской Legalbet.
Напомним, что 14 апреля с поста главного тренера «красно-белых» был уволен испанский наставник Гильермо Абаскаль.
После 26 туров чемпионата России спартаковцы набрали 42 балла и занимают четвертое место в турнирной таблице.
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