В «Зените» рассказали о состоянии Марио Фернандеса

Член тренерского штаба петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра в разговоре с представителями СМИ высказался о состоянии травмированного защитника Марио Фернандеса.
«Увидим ли мы Марио на поле в этом сезоне? Посмотрим. Он восстанавливается. Будем надеяться, что есть возможность, чтобы он сыграл», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне 33-летний латераль сыграл 18 поединков за петербургский коллектив.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 26 туров. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Краснодар» по дополнительным показателям.
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