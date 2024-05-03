В «Пари НН» подтвердили переговоры с новым тренером

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможном приглашении на пост главного тренера сербского специалиста Саши Илича.

«Пока не могу подтвердить или опровергнуть назначение Илича на пост главного тренера «Пари НН». Контракт не подписан, переговоры ведутся», - приводит слов руководителя «Чемпионат».

Напомним, что несколько дней назад с поста главного тренера нижегородского коллектива был уволен российский специалист Сергей Юран.

После 26 туров Премьер-лиги «Пари НН» набрал 28 баллов и находится на 11-й позиции в турнирной таблице.