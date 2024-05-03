Габулов высказал мнение об ошибках Лещука

Экс-голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов высказался в поддержку вратаря «бело-голубых» Игоря Лещука после неудачной игры против «Спартака» (1:2) в рамках 23-го тура Премьер-лиги.

«Это рабочие моменты. У каждого вратаря случаются неудачные эпизоды, когда нужно успокоиться и начать работать по новой. Нужно стараться прогрессировать, ждать следующего шанса», - приводит слова Владимира Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Лещук провел 11 поединков, в которых пропустил 13 мячей. По итогам 26 туров чемпионата страны «бело-голубые» с 47 очками занимают третье место в таблице.