Грушевский оценил перспективы ЦСКА в РПЛ

Болельщик московского ЦСКА Михаил Грушевский в беседе с журналистами высказался о перспективах «армейцев» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Нельзя сказать, что ЦСКА уже все равно, на каком месте закончить сезон. Третье место кажется уж совсем призрачным, но четвертое тоже приличное достижение. В любом случае лучше, чем нынешнее восьмое», - передает слова Грушевского «Спорт-Экспресс».
После 26 туров чемпионата России ЦСКА набрал 38 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. В следующем матче «армейцы» на своем домашнем стадионе примут казанский «Рубин».
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