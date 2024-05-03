Грушевский оценил перспективы ЦСКА в РПЛ

«Нельзя сказать, что ЦСКА уже все равно, на каком месте закончить сезон. Третье место кажется уж совсем призрачным, но четвертое тоже приличное достижение. В любом случае лучше, чем нынешнее восьмое», - передает слова Грушевского «Спорт-Экспресс».