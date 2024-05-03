Юран объяснил разгромное поражение «Пари НН» от «Ахмата»

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран, отправленный в отставку в апреле после поражения от «Ахмата» (1:5), высказался об этом разгроме.

«Не забывайте, что с 55-й минуты мы играли в меньшинстве. За вторую жёлтую удалили Боженова. Ну и допустили довольно простые ошибки. Детские», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Напомним, Юран возглавлял команду из Нижнего Новгорода с апреля 2023 года, ранее он работал в подмосковных «Химках» и целом ряде других российских команд.

После 26 туров РПЛ «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Свой следующий матч нижегородцы проведут 5 мая против «Спартака». Начало — в 19:00 по московскому времени.