«Крылья Советов» празднуют день рождения

Самарские «Крылья Советов» сегодня, 3 мая, отмечают свой день рождения. Футбольному клубу исполнилось 82 года. Пресс-служба опубликовала специальное поздравление в честь этой даты.

«От всей души поздравляем клуб, его преданных болельщиков, тренеров и футболистов «Крыльев Советов» с днём рождения команды! Желаем побед, невероятных эмоций от игры и единства!» - говорится в публикации самарского клуба.

После 26 туров нынешнего розыгрыша Премьер-лиги «Крылья Советов» набрали 40 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице. Ближайший матч самарская команда сыграет против «Оренбурга» 4 мая.