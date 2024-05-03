Ломбертс сравнил Семака с легендарным тренером

Экс-футболист петербургского «Зенита» Никлас Ломбертс отреагировал на информацию о том, что руководство «сине-бело-голубых» собирается пролонгировать сотрудничество с главным тренером команды Сергеем Семаком.
«Продление контракта с Семаком - это отличные новости как для него, так и для «Зенита». Можно сказать, что это сотрудничество было предопределено судьбой! Я бы назвал его Фергюсоном «Зенита», - передает слова Никласа «Футбол на Куличках».
Семак занимает пост главного тренера «Зенита» с 2018 года. Под руководством этого специалиста «сине-бело-голубые» пять раз подряд становились чемпионами России.
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