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Ломбертс сравнил Семака с легендарным тренером

03 Мая 2024 • 09:59 Комментировать

Экс-футболист петербургского «Зенита» Никлас Ломбертс отреагировал на информацию о том, что руководство «сине-бело-голубых» собирается пролонгировать сотрудничество с главным тренером команды Сергеем Семаком.

«Продление контракта с Семаком - это отличные новости как для него, так и для «Зенита». Можно сказать, что это сотрудничество было предопределено судьбой! Я бы назвал его Фергюсоном «Зенита», - передает слова Никласа «Футбол на Куличках».

Семак занимает пост главного тренера «Зенита» с 2018 года. Под руководством этого специалиста «сине-бело-голубые» пять раз подряд становились чемпионами России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Николас Ломбертс ещё теги
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