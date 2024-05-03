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Тренер «Зенита» рассказал, почему переход Неймара в петербургский клуб маловероятен

03 Мая 2024 • 09:56 Комментировать
Факел
...
Зенит
06.05 18:00

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра оценил вероятность перехода нападающего «Аль-Хиляля» Неймара в петербургский клуб.

Ранее трансфер знаменитого бразильца в «Зенит» допустил португальский агент Паулу Барбоза.

«Думаю, что это маловероятно. Всё‑таки его зарплата немножко отличается от той, что получают наши футболисты», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

В текущем сезоне из-за травмы Неймар провёл за «Аль-Хиляль» лишь пять матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии в 45 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд Виллиам де Оливейра ещё теги

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