Тренер «Зенита» рассказал, почему переход Неймара в петербургский клуб маловероятен

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра оценил вероятность перехода нападающего «Аль-Хиляля» Неймара в петербургский клуб.

Ранее трансфер знаменитого бразильца в «Зенит» допустил португальский агент Паулу Барбоза.

«Думаю, что это маловероятно. Всё‑таки его зарплата немножко отличается от той, что получают наши футболисты», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

В текущем сезоне из-за травмы Неймар провёл за «Аль-Хиляль» лишь пять матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии в 45 миллионов евро.