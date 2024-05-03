Терентьев: «Хотел бы остаться в «Ростове», здесь много друзей и любовь болельщиков»

Защитник «Ростова» Денис Терентьев высказался о возможном продлении контракта со своим нынешним клубом.

Напомним, действующее соглашение 31-летнего футболиста рассчитано до конца июня нынешнего года.

«Пока клуб ничего не говорил, я не спрашивал. Так что открыт для предложений. Хотел бы я остаться в «Ростове»? Конечно, здесь много друзей, любовь болельщиков», — цитирует Терентьева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Терентьев провёл за «Ростов» 23 матча, в которых отметился одним забитым голом. Цвета южан футболист защищает с октября 2020 года, ранее он выступал за «Зенит», «Уфу» и «Томь».