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Терентьев: «Хотел бы остаться в «Ростове», здесь много друзей и любовь болельщиков»

03 Мая 2024 • 09:39 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
06.05 20:30

Защитник «Ростова» Денис Терентьев высказался о возможном продлении контракта со своим нынешним клубом.

Напомним, действующее соглашение 31-летнего футболиста рассчитано до конца июня нынешнего года.

«Пока клуб ничего не говорил, я не спрашивал. Так что открыт для предложений. Хотел бы я остаться в «Ростове»? Конечно, здесь много друзей, любовь болельщиков», — цитирует Терентьева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Терентьев провёл за «Ростов» 23 матча, в которых отметился одним забитым голом. Цвета южан футболист защищает с октября 2020 года, ранее он выступал за «Зенит», «Уфу» и «Томь».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Денис Терентьев

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