Аленичев дал совет «Спартаку», как вернуться в чемпионскую гонку

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев дал совет «Спартаку» по поводу того, как вернуться в чемпионскую гонку РПЛ.

«Чтобы сражаться за чемпионство, нужно найти хорошую замену Промесу. Руководство клуба должно это понимать. Если такой игрок будет найден, «Спартак» составит «Зениту» конкуренцию», - приводит слова специалиста «РИА Новости Спорт».

Напомним, что Промес был задержан в ОАЭ. Он находится под арестом с конца февраля.

В нынешнем сезоне чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место после 26 туров. Столичный клуб отстает от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.