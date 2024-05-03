Юран: «Я пообещал решить задачу и сделал это»

Сергей Юран заявил, что ему не стыдно перед нижегородскими болельщиками за период работы в «Пари НН».

«Я бился за город, за команду. Прошлая весна у нас тяжелейшая была. Но я пообещал решить задачу и сделал это. Да и этот сезон мы до зимней паузы здорово проводили», - приводит его слова «Чемпионат».

Юрана отправили в отставку после матча 26-го тура РПЛ, в котором нижегородцы проиграли со счётом 1:5 грозненскому «Ахмату».

Сам специалист считает, что во всём виноваты скромные возможности клуба, не позволившие подписать необходимое количество новичков.