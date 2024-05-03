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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран впервые высказался о своей отставке с поста наставника «Пари НН»

03 Мая 2024 • 08:44 Комментировать
Ахмат
5:1
Пари НН

«Пари НН» не вылетел бы из РПЛ в текущем сезоне и даже попробовал бы завершить чемпионат в десятке сильнейших. Так считает экс-наставник команды Сергей Юран, впервые прокомментировавший свою отставку с поста главного тренера волжан.

«За два дня до игры с «Ахматом» я встречался с болельщиками и сказал, что на 100 процентов оставлю команду в РПЛ. Более того - постараюсь зацепиться за десятку. Я всегда выполняю то, что обещаю. Но руководство приняло такое решение», - цитирует специалиста «Чемпионат».

Напомним, что в итоге «Пари НН» потерпел в Грозном разгромное поражение со счётом 1:5, и Юран был вынужден покинуть свой пост. Наиболее вероятным преемником Сергея Николаевича является Саша Илич. По информации СМИ, Станислав Черчесов и хорват Игор Бишчан отказались возглавить команду.

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